Les Blazers tentent (avec succès) l’option « small ball »

Avant le training camp, Damian Lillard, Josh Hart, Jerami Grant et Justise Winslow s’imaginaient dans un cinq majeur de petite taille. Ils estimaient que cette combinaison pouvait faire des dégâts. Chauncey Billups n’a pas réellement suivi cette voie, ni à l’entraînement ni en matches de préparation.

Jusqu’à cette première rencontre de la saison à Sacramento. Car en dernier quart-temps, le coach de Portland a décidé de mettre Jerami Grant à la place de Jusuf Nurkic. Les quatre joueurs cités étaient ainsi accompagnés d’Anfernee Simons.

« Je trouvais que Sacramento nous faisait mal sur pick-and-roll », analyse Chauncey Billups pour The Oregonian. « On n’était pas capable de créer des situations avantageuses en attaque ou en défense. Une formation plus petite nous donnait une chance. »

En moins de six minutes et pour conclure cette partie, ce cinq va dominer les Kings 18-10 et Portland va finalement s’imposer. Pari réussi donc. « Je trouve que ce small-ball a été très efficace », juge Justise Winslow. « On va sûrement revoir ça en fin de match. »

Une solution d’avenir

Conséquence de ce choix tactique, l’ancien joueur de Miami (1m98) s’est retrouvé sur Domantas Sabonis, qui fait 13 centimètres de plus.

« C’est un bulldog. Il est très puissant. On ne peut pas le faire reculer comme ça. J’ai pensé que ce serait la bonne solution et ça a fonctionné », se réjouit le coach des Blazers. « Je suis fier de défendre », poursuit Justise Winslow. « Du meneur au pivot, peu importe, je fais mon boulot. »

Ce dernier espère revoir cette formation très rapidement et Damian Lillard aussi, puisque les deux hommes en parlaient déjà en septembre. « Je pense que c’est un pas en avant », assure le All-Star. « Même si on a gagné ce soir, on va avoir des obstacles à franchir, des moments durs. Chaque attaque est différente, les matches ne sont pas tous les mêmes. »

Cette victoire et cette réussite dans le « money time » donnent-elles des idées à Chauncey Billups pour continuer dans cette direction ? « Oui. J’envisage des moments dans la saison où on jouera small ball. Après, il faudra être attentif au rebond. »