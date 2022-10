Les Celtics ont rendu hommage à Bill Russell, « un vrai champion sur et en dehors du terrain »

Avant d’affronter les Sixers en ouverture de la saison 2022/23, les Celtics ont évidemment rendu hommage à Bill Russell, l’homme le plus titré de l’histoire NBA, décédé le 31 juillet dernier.

C’est d’abord Jaylen Brown qui a prononcé un discours en hommage à l’ancien pivot de la franchise.

« Bill Russell était un grand homme », a débuté Jaylen Brown. « Mais qu’est-ce que cela signifiait ? Qu’est-ce qui définissait sa grandeur ? La personne qu’il était en tant que mentor, père, membre de sa communauté, et aussi certainement ses 11 titres remportés ici à Boston, en tant que joueur et entraîneur. Mais Bill Russell était surtout un grand homme pour ce qu’il défendait et pour les personnes qu’il représentait. Au plus fort des tensions raciales dans notre société, il représentait une forme de noblesse et d’honneur qui transcendait le sport. Le respect qu’il a reçu des gens vivra éternellement, et je suis reconnaissant d’avoir pu lui serrer la main. C’était un vrai champion, sur le terrain et en dehors, et notre gratitude envers lui est infinie. J’ai commencé par dire que Bill Russell était un grand homme. Bill Russell était le plus grand des hommes. »

Le discours de l’arrière/ailier a été suivi par un poème déclamé par Porsha Olayiwola, poète lauréate de Boston.

Ensuite, une vidéo a retracé la carrière de Bill Russell, tant pour ses accomplissements sur le terrain que pour son engagement social. Enfin, la cérémonie s’est terminée par une performance du chanteur Aloe Blacc.

Pour honorer Bill Russell, les Celtics ont peint des « 6 » dans chaque raquette du TD Center. Et comme toutes les équipes de la ligue, ils vont également porter le numéro de l’ancien pivot sur leur maillot, toute la saison. De plus, ils ont porté cette nuit leur maillot « City Edition », qui multiplie les références à Bill Russell.