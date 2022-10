Portés par 70 points des « Jay’s », les Celtics redémarrent fort face aux Sixers

La NBA est de retour ! Pour lancer officiellement l’exercice 2022/23, direction Boston pour le tout premier match de cette nouvelle saison, avec une alléchante affiche entre les Celtics et les 76ers.

Les finalistes de la saison passée face à l’escouade de Philadelphie, qui débute sa première vraie année de l’ère Joel Embiid – James Harden. Mais surtout, un match qui porte d’entrée un enjeu majeur : le « tie-breaker » entre ces deux formations qui jouent dans la même division, et qui visent le même objectif : une place dans le Top 4 de leur conférence à l’issue de la saison.

Du grand basket pour commencer

Après une brève période de mise en route des deux côtés au cours des quelques premières possessions (d’abord un 9-2 en faveur des Celtics, puis un 9-0 en réponse des 76ers), le niveau de jeu se stabilise, et le « show » peut commencer.

Ça fuse d’abord du côté de James Harden, en grande forme pour débuter cette saison : l’arrière barbu plante 16 points (8/8 aux lancers-francs) dès le premier quart-temps, et rassure d’entrée quant à sa forme physique et son volume de jeu. Puis vient l’incroyable second quart-temps : 73 points marqués à 28/41 aux tirs en cumulé (13/20 des 76ers, 15/21 des Celtics), sous la forme d’un 39-34 en faveur de la troupe de Boston. On se régale sans modération dans ce match à la cadence folle, et tous les cadres mettent du coeur à l’ouvrage : Joel Embiid, Tyrese Maxey et Tobias Harris dépassent tous les trois les 10 points en soutien de James Harden, alors que les « Jay’s » des Celtics compilent 34 points, bien épaulés par un génial Malcolm Brogdon en sortie de banc (10 points à 5/7).

À la pause, comme s’il ne pouvait en être autrement après cet âpre combat dans les 24 premières minutes de la saison, les deux formations sont à égalité sur le parquet du TD Garden (63-63).

Philly patine, Tatum confirme

La suite est un peu différente. En effet, après une entame de seconde mi-temps marquée par la première embrouille de la saison, dans laquelle Marcus Smart est évidemment impliqué (avec Joel Embiid), le momentum bascule clairement d’un côté, pour la première fois de la rencontre.

Celui de Boston, et ça s’explique par deux raisons bien simples : le trou d’air des 76ers dans le troisième quart-temps, décevants en attaque après une première période pourtant satisfaisante, et l’explosion de Jayson Tatum, déjà chaud en première période et qui ajoute 17 points (7/9) à son compteur personnel dans le seul troisième quart-temps, à l’issue duquel il pointe à 33 points.

Distancés mais pas encore largués (88-98) au moment d’attaquer le dernier acte, les 76ers s’en remettent à Tyrese Maxey pour garder espoir, avec l’ancien de Kentucky qui signe un gros passage après un long moment de discrétion dans l’attaque de son équipe. L’illusion que les 76ers sont encore dans le coup dure ainsi le temps de quelques possessions, mais la réalité revient vite : les hommes de Doc Rivers misent sur des tirs extérieurs pour réduire l’écart, mais manquent la plupart de leurs tentatives ouvertes. Pendant que les Celtics, par le biais de l’inépuisable Grant Williams notamment, continuent d’ajouter des points.

L’écart atteint les 15 points en fin de partie, avant de se stabiliser à +9 au buzzer final (126-117). Champions en titre de la conférence Est, les Celtics lancent idéalement leur saison 2022/23 après une intersaison délicate.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le troisième quart-temps, fatal aux 76ers. Leur première mi-temps était pourtant si convaincante… Au retour des vestiaires, les 76ers ont perdu le fil en attaque : ils ont certes ajouté 25 points à 9/19 aux tirs sur le plan comptable dans le troisième quart-temps, mais dans les faits ils ont régressé en enchainant beaucoup trop de phases d’isolations qui mènent à des mauvais tirs ou des pertes de balle. Ils ont surtout cédé à Boston le momentum à ce moment de la rencontre, et n’ont jamais réussi à s’en relever par la suite.

– Speedy Celtics. Profitant notamment des 14 pertes de balle de leurs adversaires, les Celtics ont galopé : 24 points sur contre-attaque. Si on ajoute à cela le fait que leur attaque sur demi-terrain a été très efficace, on comprend aisément comment ils ont inscrit 126 point dès le premier match de la saison.

TOPS/FLOPS

✅ Les « Jay’s ». Jayson Tatum et Jaylen Brown sont prêts pour repartir à la reconquête du titre cette saison : 35 points chacun, à 27/44 aux tirs en cumulé. Impressionnants de facilité.

✅ Grant Williams. Malgré la probable déception de ne pas avoir été prolongé par les Celtics ces dernières heures, le « role player » de luxe des Celtics a fait le boulot : 15 points à 5/5 aux tirs en 24 minutes. Un candidat sérieux dans la course au « Sixth Man Of The Year » ?

✅ La justesse des Celtics : 126 points marqués à 46/82 aux tirs (56.1%), 24 passes décisives pour 10 pertes de balle. La première sortie de la saison pour les Celtics a été une « masterclass ».

✅ James Harden. Il est un des joueurs les plus attendus au tournant cette saison, et il n’a pas déçu pour sa première sortie : « The Beard » a compilé 35 points (9/14, 12/12 aux lancers-francs), 8 rebonds et 8 passes. On regrettera peut-être certaines décisions précipitées en attaque dans le troisième quart-temps, mais sa performance est dans l’ensemble XXL. Le meilleur joueur de Philly au cours de ce premier match de la saison.

⛔️ Le banc des 76ers. Qui n’a inscrit que 11 points. Contre 34 pour les remplaçants des Celtics, dont 31 pour le duo Grant Williams – Malcolm Brogdon. Alors que les recrutements estivaux devaient en partie servir à améliorer ce domaine, les seconds couteaux des 76ers doivent faire mieux.

La suite

– Celtics : déplacement à Miami, dans la nuit de vendredi à samedi (01h30)

– 76ers : réception des Bucks, dans la nuit de jeudi à vendredi (01h30)