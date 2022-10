Privé de basket jeune, un arbitre coréen a atteint son rêve de NBA

Les joueurs NBA n’ont pas le monopole des belles histoires. Les arbitres aussi ont des parcours qui sortent de l’ordinaire. Celui d’Intae Hwang, à qui The Associated Press consacre un papier, en est un. Plus jeune, ce natif de la Corée du sud voulait jouer au basket. Mais ses parents, pourtant sportifs, ne l’ont pas autorisé. Il a tout de même atteint la NBA des années plus tard avec un autre maillot sur le dos : celui d’arbitre.

« La NBA était tout simplement mon rêve. Je l’ai regardée à la télévision, c’est tout. Je n’ai jamais, jamais essayé d’entrer en NBA par moi-même. » En fait, c’est plutôt la grande ligue qui est allée le chercher. Il est maintenant arbitre depuis près de vingt ans et s’est fait remarquer sur la plus grande des scènes internationales, aux JO de Rio de Janeiro 2016.

C’est là que la NBA a commencé à s’intéresser à lui. Cet intérêt s’est traduit par une invitation à venir à Las Vegas pour la Summer League 2017. La ligue a continué à suivre sa carrière après son retour en Corée du Sud, en restant en contact. Si bien qu’il y a trois ans, avant la crise du Covid, Intae Hwang a fait le grand saut en faisant déménager sa famille aux États-Unis pour toucher du doigt son rêve de NBA.

Et ceci, malgré les complications familiales que cela pouvait engendrer. « Je me suis inquiété pour ma famille, ma femme, mon fils et ma fille. Ma femme a fait beaucoup de sacrifices, car elle ne parlait pas du tout anglais. Maintenant, elle peut dire ‘merci, bonjour’, ce genre de choses. »

Même s’il ne compte pas encore parmi les arbitres appelés à plein temps, il s’en rapproche, match après match. Affilié à la G-League, l’arbitre a officié lors de plusieurs matchs de pré-saison et devrait être appelé au cours de la saison régulière.

« Intae a montré une énorme capacité d’apprentissage et de mise en application rapide. Il avait un rêve, celui d’intégrer notre programme. Il a participé à notre programme de développement des arbitres, qu’on a utilisé comme un moyen pour lui d’apprendre la langue et la culture. Il est entré dans notre filière grâce au mérite, sans aucune promesse », note pour finir Monty McCutchen, le directeur de la formation des arbitres de la ligue.