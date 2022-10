De plus en plus de femmes parmi les arbitres NBA

« Nous recherchons les meilleurs arbitres », affirme Monty McCutchen, le directeur de la formation des arbitres de la ligue. Les meilleurs et les meilleures car la NBA vient de promouvoir Cheryl Flores et Dannica Mosher au rang d’officielles à plein temps. Avec elles, la ligue compte désormais huit femmes officiant en continu, soit le nombre le plus élevé que la ligue ait jamais connu.

Ces deux arbitres proviennent de G-League, à l’instar des deux hommes également promus, Matt Kallio (Canadien, premier arbitre international à plein temps) et Robert Hussey. « Cheryl, Robert, Matt et Dannica ont démontré la capacité et le professionnalisme requis pour être un membre à plein temps du corps arbitral NBA. Nous sommes ravis pour eux qu’ils aient atteint cette étape importante dans leur carrière », salue Monty McCutchen.

La saison dernière, un nombre record de douze femmes ont sifflé des matchs NBA. Certaines d’entre elles, dont les deux arrivantes, ont été appelées de la G-League et d’autres niveaux inférieurs pour soutenir un corps arbitral lui aussi décimé par les absences liées au Covid.

La méritocratie mise en avant

Cheryl Flores a travaillé neuf saisons dans la ligue de développement et en WNBA. Elle compte également sur son CV une solide expérience dans la NCAA féminine, avec deux Final Four. Dannica Mosher a quatre saisons d’expérience en G-League, cinq en WNBA et a arbitré les finales de la G-League et de la WNBA la saison dernière.

Selon l’AP, le recrutement de femmes est devenue une priorité pour les dirigeants NBA car seulement dix d’entre elles ont occupé ce poste à plein temps dans l’histoire de la Grande Ligue. Monty McCutchen a longtemps déclaré que la NBA embaucherait les meilleures personnes pour occuper le poste, indépendamment du sexe.

« C’est tout simplement fantastique. Et c’est ainsi que notre société devrait être. La NBA est convaincue qu’il s’agit d’une méritocratie. Et c’est exactement ce à quoi ressemble une véritable méritocratie », conclut-il aujourd’hui.