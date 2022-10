NCAA | Aaron Bradshaw s’engage avec Kentucky… en attendant DJ Wagner ?

La cuvée de « freshmen » de Kentucky pour la saison 2023/24 continue de grandir.

Après l’ailier Justin Edwards, classé à la 3e position des meilleurs lycéens dans la promotion 2023, le meneur Robert Dillingham (13e) et l’arrière Reed Sheppard (44e), les Wildcats ont en effet réussi une autre prise majeure.

Anthony Davis comme modèle

Celui du pivot Aaron Bradshaw, considéré comme le meilleur à son poste dans sa promotion, dans laquelle il occupe le 4e rang au classement des meilleurs joueurs. Les Wildcats tiennent le successeur d’Oscar Tshiebwe.

« Kentucky, c’est comme chez moi » a-t-il déclaré sur son choix de rejoindre la « Big Blue Nation ». « C’est ici que je me sentais le plus à l’aise. C’est le meilleur choix que je pouvais faire, celui qui servait le mieux mes intérêts. »

Du haut de ses 2m13, Aaron Bradshaw présente des qualités techniques épatantes pour un joueur de son poste et de sa taille, puisqu’il affiche une aisance certaine à shooter en sortie de dribble, ou en « spot-up » derrière l’arc. Il est un pivot rapide et aérien, ce qui fait de lui une cible de choix en attaque dans le « dunker spot », pour convertir des « alley-oop » notamment. En revanche, avec des hanches hautes et donc un centre de gravité assez loin du sol, il manque de mobilité latérale en défense, et doit s’étoffer physiquement pour peser sur le circuit universitaire. Même s’il saura peser de ce côté du terrain dès ses débuts, grâce à des instincts naturels dans la protection du cercle.

De ses propres mots :

« Je contre des tirs en premier lieu. Je peux shooter, mais je suis avant tout un joueur défensif. Je dirais que c’est mentalement que mon jeu a le plus évolué, car je me considère comme le meilleur intérieur du pays dans ma promotion » ajoutait-il, avant d’évoquer son modèle, un intérieur bien connu à Kentucky. « Je regarde beaucoup Anthony Davis, son ‘skillset’. Il joue à mon poste et peut évoluer face au panier, shooter, mais aussi défendre. »

L’actuel… et futur coéquipier de DJ Wagner ?

Le futur pivot de Kentucky est d’ailleurs l’actuel coéquipier de DJ Wagner au lycée de Camden, dans le New Jersey.

Petit rappel : DJ Wagner est actuellement classé à la 2e position dans la promotion 2023, et se trouve au milieu d’une intense bataille de recrutement entre les deux rivaux Kentucky et Louisville. Par ailleurs, il est un des cinq jeunes athlètes, avec Bronny James notamment, qui ont tout récemment signé des contrats de sponsoring avec Nike. La marque au « swoosh » étant l’équipementier de… Kentucky.

Sans compter qu’il est aussi le fils de l’ancien NBAer DaJuan Wagner, qui a joué à la fac’ de Memphis au début des années 2000 sous les ordres de… John Calipari. Et désormais, son actuel coéquipier est engagé avec les Wildcats.

Le recrutement de « Coach Cal » dans la promotion 2023 pourrait donc bien ne pas être encore terminé…