Nike offre un contrat de sponsoring à Bronny James

LeBron James est lié à vie avec Nike, et le lien avec la marque va désormais s’étendre sur plusieurs générations.

Nick DePaula, d’ESPN, annonce ainsi que l’équipementier de Phil Knight a fait signer des contrats NIL (Name, Image and Likeness) à cinq athlètes : Caitlin Clark (Iowa), Haley Jones (Stanford) et JuJu Watkins (Sierra Canyon) chez les filles, mais aussi Bronny James (Sierra Canyon) et DJ Wagner chez les garçons.

On ignore pour le moment le montant de l’accord pour le fils de LeBron James, qui devrait passer par la case NCAA (UCLA, USC, Michigan, Ohio State et Oregon sont sur les rangs) avant de tenter de rejoindre la NBA.

À noter que DJ Wagner est le fils de Dajuan Wagner, un énorme scoreur au lycée qui n’a malheureusement pas connu la carrière NBA espérée, après avoir été le 6e choix de la Draft 2022. Son fils est lui classé premier par ESPN de sa classe d’âge et il pourrait « venger » son paternel s’il s’impose à terme dans la Grande Ligue.