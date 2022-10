Touché à la cheville, Zion Williamson n’est pas inquiet

Son pied gauche ayant tourné sur une pénétration, dans le deuxième quart-temps du match face à Miami, Zion Williamson a été examiné par le staff médical des Pelicans, avant de rester sagement assis sur le banc.

Rien de grave, mais l’ailier fort savait très bien ce qui l’attendait sur les réseaux sociaux…

« Twitter avait déjà fait son truc », s’amuse-t-il. « Ils sont tous docteurs apparemment. Quand c’est arrivé, je me suis relevé, en me disant : ‘Ok, ça va’. J’ai joué quelques minutes ensuite, je me sentais bien. Puis ils m’ont envoyé dans les vestiaires, juste pour vérifier. Nous voulions examiner le problème, un médecin l’a fait, et il a juste dit que c’était une petite douleur à gérer au jour le jour. Mais en dehors de ça, je me sens bien. Il n’y avait pas de mauvaises nouvelles de la part des docteurs. »

Zion Williamson a ainsi terminé sa rencontre avec 11 points à 3/7 en 11 minutes, et 4 passes décisives, mais ses Pelicans ont été largement dominés par le Heat, déjà prêt pour la saison régulière.

Titulaire aux côtés de Kyle Lowry, Tyler Herro (23 points en 25 minutes) a été adroit et agressif, tout comme Bam Adebayo (25 points en 25 minutes). Titularisé comme ailier fort, et premier défenseur sur Zion Williamson, Caleb Martin a tenu le choc et apporté des choses intéressantes, notamment sur ses fixations postes bas.

Côté Pelicans, qui attendent toujours Brandon Ingram, CJ McCollum (3 points à 1/7, 4 passes) a été transparent, alors que Trey Murphy III a bien compris qu’il avait le permis de tirer. Comme d’habitude, Jose Alvarado a apporté beaucoup d’énergie, et il a d’ailleurs été l’un des seuls Pelicans à tenter de dynamiter la défense floridienne.