Trey Murphy III encouragé… à shooter davantage

Titulaire dans la nuit de dimanche à lundi, à l’occasion du troisième match de présaison des Pelicans, victorieux face aux Spurs, Trey Murphy III a parfaitement rempli le rôle qui sera le sien lors de la saison régulière. Ou du moins celui que son coach Willie Green envisage pour lui. « Je veux simplement qu’il déclenche derrière l’arc. S’il est ouvert, qu’il reçoit le cuir et qu’il a, ne serait-ce qu’un minimum d’espace, il doit être prêt à dégainer. »

Le message a été reçu par le sophomore des Pelicans, qui a bombardé la défense des Spurs avec un 7/10 à 3-points, pour 27 points au total. Une performance de qualité qui rattrapait une première sortie timide, face aux Pistons plus tôt dans la semaine : 8 points à 3/7 aux tirs, dont un encourageant mais pas suffisant 2/4 derrière l’arc.

La différence entre les deux rencontres ? Un Trey Murphy III bien plus agressif et entreprenant, piqué au vif par des remarques… de son père.

« Mon père m’a appelé plus tôt dans la journée. Il m’a un peu agacé : il m’a dit que je n’étais pas assez agressif, que je ressemblais au joueur que j’étais à l’époque du lycée » a ainsi déclaré l’ailier après la victoire contre les Spurs. « Ça m’a motivé à lui prouver le contraire. Mais il a raison ceci dit. Dès que je suis ouvert, je dois shooter. »

Shooter plus pour diversifier l’attaque

Déjà bien réglé dans l’exercice du tir extérieur l’an dernier, mais sur un volume faible (38.2% sur trois tentatives par rencontre), Trey Murphy III a donc le feu vert pour faire davantage parler le fouetté de son poignet cette saison. Si on veut se projeter, on peut se rappeler que lors de sa saison 2020/21 à Virginia, il était d’une belle efficacité dans ce domaine, sur un volume conséquent : 43.3% de réussite sur cinq tentatives par match.

Et dans l’attaque des Pelicans très centrée sur le « mid-range » et les paniers près du cercle, avec Zion Williamson, CJ McCollum et Brandon Ingram, Trey Murphy III va bénéficier de nombreuses positions ouvertes derrière l’arc.

« La défense va devoir choisir, entre stopper les drives ou sortir sur moi pour éviter le tir extérieur. Ils ne pourront pas arrêter les deux » a ainsi conclu l’ailier de 22 ans, conscient de son importance pour assurer le « spacing » des Pelicans, et aider ses camarades à profiter de davantage d’espaces.