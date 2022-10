Spurs – Pelicans : Murphy fait sa loi

Toujours pas de Brandon Ingram, ni de CJ McCollum aux Pelicans, mais chaque soir, un « role player » se met en évidence. Après Jose Alvarado, auteur de 28 points face aux Pistons, c’est Trey Murphy III qui prend feu face aux Spurs avec 27 points à 7 sur 10 à 3-points.

Titulaire, le « sophomore » avait frappé d’entrée avec deux tirs primés pour permettre aux Pelicans de mener 6-0.

Un écart qu’on retrouvera à la pause (50-44) avec un Zion Williamson passeur, et un Gorgui Dieng opportuniste chez les Spurs. Au retour des vestiaires, les Spurs égalisent grâce à Josh Richardson puis Tre Jones (52-52), et ensuite, c’est le trou noir !

Devonte’ Graham et Murphy se lâchent à 3-points, et en cinq minutes, les Pelicans signent un 28-5 ! Le calcul est simple, ça donne 23 points d’avance aux Pelicans (80-57).

Il ne reste plus qu’à gérer cette avance, et c’est Willy Hernangomez qui prend la suite près du cercle. A l’arrivée, New Orleans s’impose 111-97, et on retiendra aussi les sorties sur blessure de Larry Nance Jr. et Dyson Daniels. Après Jaxson Hayes, touché au coude, ça commence à faire beaucoup.