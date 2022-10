Les Pacers prolongent tous leurs jeunes talents

Comme d’autres jeunes joueurs ces derniers jours, à San Antonio, Washington et Atlanta ou encore Chicago, Chris Duarte a vu sa « team option » pour la saison 2023/2024 être activée par les Pacers, nous apprend ESPN.

L’arrière/ailier est donc désormais sous contrat à Indiana pour encore deux saisons et la dernière, en 2024/2025, sera aussi soumise à une option que les dirigeants pourront activer dans un an.

Ce n’est pas une surprise puisque Chris Duarte a réalisé une bonne première campagne, à 13.1 points de moyenne. Sélectionné dans la Second All-Rookie Team, il a manqué plusieurs rencontres en fin d’exercice à cause d’une blessure au pied, mais il représente l’avenir de la franchise avec Tyrese Haliburton et le rookie Bennedict Mathurin.

Sans surprise, les Pacers ont décidé aussi d’activer les clauses de Tyrese Haliburton, Isaiah Jackson et Aaron Nesmith Pour Jackson, ce sera une 3e année. Pour Haliburton et Nesmith, ce sera une 4e année. Ensuite, ils seront free agent protégés si leur franchise leur offre une « qualifying offer ». Rendez-vous en juillet 2024.