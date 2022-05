All-Rookie Teams | Jalen Green préféré à Josh Giddey et Herb Jones dans le meilleur cinq

Après avoir fini de décerner toutes ses récompenses individuelles, la NBA se met à révéler la composition des meilleurs cinq de la saison. En commençant, comme d’habitude, par celui des meilleurs rookies, avant d’annoncer celui des meilleurs défenseurs puis celui des meilleurs joueurs.

Sans trop de surprise, la « All-Rookie First Team » comprend ainsi les trois favoris au trophée de Rookie de l’année : Scottie Barnes (Raptors), le lauréat, ainsi que les deux finalistes malheureux, Evan Mobley (Cavaliers) et Cade Cunningham (Pistons).

Ce trio, élu à l’unanimité dans le premier cinq (200 points sur 200 possibles), est accompagné de Franz Wagner (Magic, 183 points) et Jalen Green (Rockets, 158 points). Un choix là aussi assez logique pour l’Allemand, alors que les fans d’Oklahoma City et de New Orleans vont pester sur la place de Jalen Green.

Car, derrière, Herbert Jones (Pelicans, 123 points) et Josh Giddey (Thunder, 122 points) doivent effectivement se contenter d’une apparition dans la « All-Rookie Second Team ». Ce qui peut surprendre, quand on sait notamment que l’Australien a décroché quatre trophées de Rookie du mois à l’Ouest (sur six possibles), au cours de la saison.

Il n’empêche que les votants lui ont préféré Jalen Green, alors que le deuxième cinq est également composé de Bones Hyland (Nuggets, 81 points), Ayo Dosunmu (Bulls, 75 points) et Chris Duarte (Pacers, 52 points).