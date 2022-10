Les Hawks prolongent leurs jeunes jusqu’en 2024

Alors qu’ils discutent depuis plusieurs semaines avec les Suns au sujet d’un potentiel transfert de Jae Crowder, les Hawks n’en oublient pas pour autant de gérer parallèlement leurs dossiers en interne.

ESPN rapporte effectivement que les dirigeants du club d’Atlanta ont activé la « team option » sur la quatrième année de contrat d’Onyeka Okongwu, et sur la troisième année de celui de Jalen Johnson, qui sont donc liés à leur franchise jusqu’en 2024.

Sélectionné à la 6e position de la Draft 2020 par les Hawks après sa saison « freshman » à USC, le premier officie en tant que doublure de Clint Capela depuis deux saisons, et a affiché une progression constante au fil des mois.

Le second était le 20e choix de la Draft 2021 pour Atlanta, malgré une saison « freshman » décevante à Duke, interrompue de son plein gré dès le mois de février. Il a passé le plus clair de son temps en G-League l’an passé, pour 22.5 points et 11.1 rebonds de moyenne, et n’a donc toujours pas vraiment lancé sa carrière en NBA.