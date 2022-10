Une saison charnière pour Coby White

En progression constante tout au long de ses deux premiers exercices dans la ligue, Coby White a calé la saison passée. Gêné dès le « training camp » par une importante blessure à l’épaule, puis distancé dans la hiérarchie sur son poste par les nouveaux arrivants Lonzo Ball, Alex Caruso et Ayo Dosunmu, l’ancien de North Carolina n’a jamais vraiment réussi à trouver son momentum. A l’arrivée, une troisième saison décevante.

A tel point que son avenir a bien failli s’écrire loin de la « Windy City », avec son nom régulièrement inclus dans des rumeurs de transfert ces derniers mois. Pour ne rien arranger, le vétéran Goran Dragic et le rookie Dalen Terry sont venus grossir les rangs de la franchise de Chicago sur les postes 1/2.

Un premier été « normal » pour repartir sur de bonnes bases

Finalement conservé après un été incertain, Coby White a alors profité de sa première « vraie » intersaison pour mettre les bouchées doubles et retrouver de la valeur aux yeux de son club. A un an de la fin de son contrat rookie…

« Cet été a été très important pour moi. Ma première intersaison était pendant la pandémie du Covid-19, ma seconde était sous le signe de la guérison puisque je me suis blessé à l’épaule » a-t-il ainsi déclaré. « Donc c’était un sentiment agréable de simplement revenir à la salle, en bonne santé, pour bosser. Je n’avais pas pu faire ça depuis la fac. »

Le 7e choix de la Draft 2019 ajoute qu’il a beaucoup insisté sur le renforcement physique, après sa blessure de l’an passé qui lui a complètement gâché sa saison.

« J’ai passé un bon été, très studieux. J’espère maintenant que mes efforts seront retranscrits sur le terrain cette saison. J’ai beaucoup travaillé physiquement. C’était dur à vivre d’être blessé dès le camp la saison dernière. Donc j’ai mis toutes les chances de mon côté pour saisir mon opportunité si elle se présente. »

Et celle-ci s’est effectivement présentée en présaison. Après un premier match écourté face aux Pelicans à cause d’une douleur à la jambe, Coby White a ensuite pleinement saisi sa chance de se replacer dans la rotation de son coach : 15 points (5/7), 2 rebonds et 3 passes contre Denver ; 7 points, 4 rebonds et 6 passes contre Toronto et 15 points, 3 rebonds et 2 passes contre Milwaukee.

De quoi aborder sereinement sa quatrième saison, celle du rebond à titre personnel, mais surtout celle qui pourrait déterminer si son avenir est à Chicago ou ailleurs, puisqu’il est éligible à une prolongation de contrat…