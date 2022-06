Les Bulls prêts à transférer Coby White ?

Avant de gérer le cas Zach LaVine, qui a déjà annoncé qu’il testerait sa cote lors de la « free agency », les Bulls pourraient être actifs le soir de la Draft, prévue le 23 juin prochain. Selon ESPN, qui cite des équipes rivales, Chicago proposerait un package composé de leur 18e choix de la Draft et de Coby White.

Opéré il y a un an de l’épaule, Coby White a manqué le premier quart de la saison, et ensuite, il n’a pas réussi à s’imposer comme un joker fiable. L’exceptionnelle saison de DeMar DeRozan lui a coûté des minutes et des responsabilités, et la présence d’Alex Caruso, bien meilleur défenseur, l’a même repoussé plus loin dans la rotation.

En playoffs, Coby White n’a joué que 20 minutes par match, et sa maladresse (33% aux tirs, 28% à 3-points) pourrait donc le pousser vers la sortie.

Pourtant, après l’élimination en playoffs, le vice-président Arturas Karnisovas avait prévenu qu’il voulait miser sur la continuité avec son groupe : « J’espère une continuité car on a affronté des équipes qui étaient comme ça : elle évoluaient ensemble depuis trois ou quatre ans. Quand on affronte Milwaukee, Boston, Miami ou Philadelphie, ils sont ensemble depuis longtemps, ils ont conservé leur groupe. »