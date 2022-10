Josh Green désormais lié à Dallas jusqu’en 2024

À moins d’une semaine de la « deadline », fixée la veille de l’ouverture de la saison, le 17 octobre, les différentes franchises s’activent pour sécuriser l’avenir de leurs jeunes joueurs.

Ainsi, après Patrick Williams à Chicago, Devin Vassell et Joshua Primo à San Antonio ou encore Onyeka Okungwu et Jalen Johnson à Atlanta ces derniers jours, ce sont les Mavericks qui suivent la même démarche.

Le club a en effet annoncé que la « team option » sur la quatrième et dernière année du contrat rookie de Josh Green a été activée, ce qui signifie que l’arrière australien est lié à Dallas jusqu’à la fin de la saison 2023/24.

Une marque de confiance de ses dirigeants, et surtout un contexte idéal pour préparer sereinement sa troisième année dans la ligue, qu’il considérait cet été comme charnière dans son développement. Sa situation contractuelle fixée pour le restant de son contrat rookie, Josh Green peut effectivement se concentrer pleinement sur son jeu.

Car il a encore du pain sur la planche : après deux saisons écoulées, l’ancien de la fac’ d’Arizona n’a pas encore réussi à s’imposer pour de bon comme un élément-clé de la rotation de son équipe, affichant des timides moyennes de 4 points et 2.3 rebonds en 14 minutes depuis le début de sa carrière.

Mais son club compte sur lui pendant encore deux ans au minimum, et peut-être que le départ vers New York de Jalen Brunson pourrait lui offrir davantage d’opportunités, en relais de Luka Doncic et Spencer Dinwiddie.