Une année charnière pour Josh Green

S’il a gagné en temps de jeu et en efficacité pour sa deuxième saison dans la ligue, Josh Green a revanche perdu de l’influence au fil des playoffs. Utilisé contre Utah au premier tour, l’arrière est globalement resté sur le banc contre Phoenix puis Golden State.

Fort logiquement, il a ressenti de la frustration face à ce petit nombre de minutes jouées, qui est devenue son moteur avant de se lancer dans sa troisième saison en NBA.

« La troisième année est toujours censée être la plus importante dans une progression », estime-t-il pour le site officiel de la franchise. « Je dois m’assurer d’être prêt, pour faire une grande année la saison prochaine. Ce que je pense être. Je ne veux plus me retrouver dans une situation où je suis sorti de la rotation. »

Arrivé en NBA en 2020, en pleine pandémie, l’Australien n’a pas connu, comme ses autres camarades de Draft, une intégration classique. Puis, l’été dernier, il n’a pas eu autant de temps que voulu car il participait aux Jeux olympiques de Tokyo avec les « Boomers », décrochant au passage une médaille de bronze.

« C’est donc une intersaison très importante pour moi, la première où je peux travailler mon jeu depuis cinq ans. Il y a eu mes opérations de l’épaule, puis les Jeux olympiques. Je dois la vivre avec un bon plan pour m’améliorer le plus possible. Tout va bien depuis deux mois. »

Dans le détail, quels sont les domaines sur lesquels il doit appuyer son travail ? « Un peu de tout », répond-il au Dallas Morning News. « Mon coach perso et moi, on a parlé avec le GM Nico Harrison. On a établi une stratégie sur ce qu’il était nécessaire de faire. Il y a le shoot évidemment. J’ai changé un peu mon tir et je vois que je suis un peu plus régulier. Il y a mon dribble aussi. »

Josh Green a également opéré un changement physique cet été. « J’ai changé mon corps, je fais attention à ce que je mange. J’ai réduit mes glucides. Mon taux de graisse corporelle a chuté de 3% en deux mois. Je vais essayer de perdre encore 1.5%, ce qui fait donc quelques kilos en moins. Je me sens plus explosif, je bouge mieux. »