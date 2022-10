Pour l’instant, Quentin Grimes accepte d’être le remplaçant d’Evan Fournier

Titulaire à 80 reprises la saison passée malgré une année assez moyenne, Evan Fournier a été conforté par Tom Thibodeau dans le cinq majeur des Knicks, il y a maintenant deux semaines, au début du training camp.

Un choix justifié par les qualités de shooteur du Français, auteur de 241 paniers primés (record de franchise) à 39% de réussite en 2021/2022, et respecté par Quentin Grimes.

« Je l’ai vu venir car Evan l’a mérité, vraiment. Il est dans sa onzième saison », explique l’arrière remplaçant pour le New York Post. « Thibodeau l’a dit : il faut gagner sa place. Donc je m’y attendais en arrivant au training camp, mais je me suis blessé et ça a déraillé. »

Quentin Grimes est en effet touché au pied et a manqué les deux premiers matches de présaison. Il espère encore jouer avant le début des choses sérieuses et regrette de ne pas avoir pu se battre à armes égales face à l’ancien de Denver et Orlando pour une place de titulaire.

« Je devais faire mes preuves et je n’ai pas eu la chance de pouvoir le faire », poursuit-il. « Ça aurait été une belle compétition entre Evan et moi, c’est un gros compétiteur. Je voulais tenter ma chance et ça aurait été une sacrée bataille. Néanmoins, il m’aide au quotidien, c’est certain. »

Avec ses qualités à 3-pts et sa défense, Quentin Grimes fait partie des joueurs préférés de Tom Thibodeau, au point que les Knicks n’ont pas voulu le lâcher pendant les négociations avec le Jazz autour du transfert de Donovan Mitchell. Il est ainsi fort probable que si Evan Fournier peine en début de saison, comme l’an passé, le coach de New York n’hésitera pas à lancer le 25e choix de la Draft 2021 aux côtés de Jalen Brunson.