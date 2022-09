Tom Thibodeau conforte Evan Fournier comme titulaire

Après une saison décevante, les Knicks ont jeté leur dévolu sur Jalen Brunson pour essayer de repartir du bon pied. Le grand chambardement qui aurait pu être provoqué par la venue de Donovan Mitchell n’a finalement pas eu lieu.

Dans les grandes lignes, Tom Thibodeau va donc conserver les mêmes principes de jeu, en tâchant d’accentuer la menace au poste 1 avec les qualités de percussion et de finition d’un Jalen Brunson. Interrogé sur le rôle d’Evan Fournier dans son dispositif, le stratège new-yorkais ne compte pas l’utiliser différemment que la saison dernière.

Des défis à relever des deux côtés du parquet

Tom Thibodeau a ainsi déclaré que le Français conserverait sa place au poste 2 dans le cinq majeur. Derrière lui, il aura toujours le loisir de tourner autour d’Immanuel Quickley, Quentin Grimes, voire Cam Reddish.

« Le truc, c’est qu’on doit avoir du shoot. S’il y a un bien quelque chose que je sais, c’est qu’autour de Jalen (Brunson), RJ (Barrett) et Julius (Randle), on doit mettre des shooteurs. Mitchell (Robinson) va nous permettre de mettre la pression près du cercle. C’est tout ça qui force les défenses à s’effondrer. Evan a prouvé, en particulier sur la deuxième partie de saison dernière, qu’il jouait très bien, et je trouve qu’on a pas mal de profondeur à ce poste. On verra comment tout ça va tourner », a-t-il déclaré.

De son côté, Evan Fournier espère pouvoir apporter la même production en attaque. C’est plutôt en défense que son objectif se situe cette saison.

« D’abord, le fait de savoir à quoi m’attendre va beaucoup m’aider. L’an dernier, ça m’a pris un peu de temps de vraiment comprendre ce que mon rôle allait être dans cette équipe, comment je pouvais aider les gars, comment je pouvais être moi-même » a-t-il confié. « J’ai commencé la saison en étant très mauvais défensivement, parce que j’ai laissé mon jeu offensif avoir un impact sur ma défense. Sur la fin de la saison, ça a été beaucoup mieux des deux côtés du parquet. Le fait de connaître les gars aussi, ça va m’aider. Je vais être moi-même, me battre aussi dur que possible, être un bon coéquipier ».