Les dessous du transfert raté de Donovan Mitchell aux Knicks

Grands favoris depuis plusieurs semaines pour accueillir Donovan Mitchell dans le cadre d’un transfert, les Knicks ont finalement été doublés par les Cavaliers, qui ont envoyé à Utah un « package » centré autour de Collin Sexton et Lauri Markkanen, et trois premiers tours de Draft (2025, 2027 et 2029, plus des « swaps » en 2026 et 2028), pour convaincre Danny Ainge de se séparer de « Spida ».

Après la prolongation de contrat de RJ Barrett, annoncée quelques jours plus tôt, il semblait bien que le momentum n’était plus vraiment en faveur des Knicks dans le dossier Donovan Mitchell. Car depuis mi-août, le nom du Canadien apparaissait dans les rumeurs, et il occupait vraisemblablement une place centrale dans les exigences du Jazz. De leur côté, les Knicks semblaient enclins à inclure RJ Barrett dans leur « package », mais ils avaient aussi fixé une date limite, lundi dernier. En absence d’un accord avec Utah, ils le prolongeraient. C’est déjà ce qu’ils avaient fait au début de l’été avec Mitchell Robinson, initialement proposé par les Knicks au Jazz.

Un désaccord sur des tours de Draft

Autrement dit, RJ Barrett serait très probablement, à l’heure actuelle, un joueur du Jazz si les deux clubs s’étaient entendus sur les détails du transfert.

Mais face à la contrepartie conséquente réclamée par Danny Ainge, notamment en termes de choix de Draft, les Knicks ont finalement préféré se retirer des négociations, pour sécuriser l’avenir de leur jeune ailier canadien.

Puisque le feuilleton Donovan Mitchell est terminé, on en sait désormais davantage sur ces détails en question. Ainsi, ESPN rapporte que le président Leon Rose et son homologue Danny Ainge s’étaient mis d’accord sur la base suivante : RJ Barrett, un joueur supplémentaire, deux premiers tours de Draft non-protégés, deux seconds tours et deux « swaps » (échanges de choix). C’était le coeur de l’échange.

Par ailleurs, nos confrères ajoutent qu’une troisième équipe aurait intégré l’équation, pour récupérer les 37 millions de dollars restants sur le contrat d’Evan Fournier, qui aurait quitté les Knicks à cause de la « poison pill » créée par la prolongation de RJ Barrett.

Quentin Grimes, le VIP de l’affaire

Sauf que Danny Ainge voulait Quentin Grimes comme deuxième joueur. Priorité du Jazz, le jeune shooteur était cependant intouchable dans les négociations. Les Knicks, en remplacement, ont proposé Immanuel Quickley, toujours selon ESPN. En réponse, le Jazz a demandé un troisième premier tour de Draft non-protégé.

Et c’est là que le point de rupture dans les négociations a été atteint : les Knicks n’étaient pas d’accord pour se séparer de Quentin Grimes, en plus de RJ Barrett et de tous les autres éléments énoncés précédemment, mais ils n’étaient pas prêts non plus à le remplacer, dans le transfert, par un troisième premier tour de Draft non-protégé.

D’après ESPN, les Knicks souhaitaient que ce troisième premier tour soit protégé dans le Top 5. Ce que Danny Ainge, impitoyable dans sa quête d’un capital conséquent de Draft, a refusé.

Dans trois ans, Donovan Mitchell est free agent…

Ainsi, le bras de fer a duré, mais Leon Rose avait ses limites et ne les a pas dépassées. Au final, Danny Ainge a bel et bien obtenu ses trois premiers tours de Draft non-protégés. Ceux de Cleveland qui a rappelé le Jazz lorsqu’il a appris que les discussions étaient terminées avec les Knicks. On connaît la suite…

Alors qu’il n’avait rien demandé à personne et qu’il préparait studieusement son deuxième exercice en NBA, Quentin Grimes s’est donc retrouvé au beau milieu de ces négociations, à la fois convoité par le Jazz et protégé par les Knicks. Une belle marque de confiance.

Quant à Donovan Mitchell, qui rêvait des Knicks, le voilà aux Cavaliers pour les trois saisons à venir. Dans trois ans, il sera free agent non protégé. Il n’aura que 29 ans, et tout le loisir de signer à New York. S’il le souhaite…