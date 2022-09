Donovan Mitchell transféré aux Cavaliers !

Alors qu’on pensait que les Cavaliers avaient abandonné la piste Donovan Mitchell, ESPN et Yahoo! Sports annoncent que l’arrière All-Star débarque aux Cavaliers en échange de Lauri Markkanen, Collin Sexton, du rookie Ochai Agbaji, trois premiers tours de Draft et deux « swaps » (échanges de choix). C’est ce qu’exigeait le Jazz auprès des Knicks, et c’est finalement Cleveland qui a répondu à cette requête.

C’est évidemment une surprise puisqu’on pensait que Mitchell souhaitait rejoindre les Knicks, les Nets ou le Heat. Mais sur le plan sportif, c’est une belle destination puisque Cleveland est en pleine progression, et il va clairement être une plus-value à l’arrière pour épauler Darius Garland. Les Cavaliers affichent un back-court All-Star, et ils ont toujours Jarrett Allen et Evan Mobley sous les panneaux, l’une des paires les plus prometteuses de la NBA.

Derrière ce quatuor, Cedi Osman, Caris LeVert, Kevin Love, Isaac Okoro, Ricky Rubio… De quoi jouer le Top 5 à l’Est !

Utah s’est séparé de Rudy Gobert et de Donovan Mitchell

Prolongé dans le cadre d’un « sign-and-trade » pour 72 millions de dollars sur quatre ans, Collin Sexton va pouvoir se relancer au Jazz et il a l’habitude d’être dans une équipe en pleine reconstruction. On imagine, en revanche, que Lauri Markkanen, actuellement à l’Euro, doit moyennement apprécier de quitter le projet des Cavaliers.

Côté Utah, et après les différents échanges de l’été, on trouvera toujours Mike Conley, Bogdan Bogdanovic, Jordan Clarkson, et désormais Malik Beasley, Collin Sexton, Talen Horton-Tucker, Jared Vanderbilt et Lauri Markkanen. Mais surtout, Danny Ainge s’est pris pour Sam Presti (Thunder) avec une dizaine de premiers tours de Draft récupérés !

Plus d’infos à venir.