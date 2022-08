Feuilleton Donovan Mitchell : les Knicks tiennent à Quentin Grimes

Avant de partir en vacances au Panama, Donovan Mitchell a effectué un passage par Rucker Park, histoire de jauger sa cote auprès des fans newyorkais. En coulisses, les discussions ont repris entre les Knicks et le Jazz, mais la direction newyorkaise refuse toujours de lâcher un maximum de premiers tours de Draft. Nouvel homme fort de Utah, Danny Ainge en veut six !

A New York, on ne veut pas perdre tous ses choix pour la simple et bonne raison qu’on souhaite en conserver pour faire un éventuel autre échange dans le futur. La venue de Donovan Mitchell pour épauler la recrue Jalen Brunson devrait considérablement renforcer l’effectif, mais ce ne sera pas suffisant pour se mêler de suite à la course au titre. Il faut donc conserver de la marge de manoeuvre avec des choix de Draft.

Autre élément qui ralentit les discussions, la volonté de ne pas perdre tous ses jeunes talents. Ainsi, Tom Thibodeau tient beaucoup à Quentin Grimes alors que le Jazz en fait aussi une priorité. Selon le New York Post, le coach des Knicks préfère même Grimes à RJ Barrett ! Si Mitchell doit arriver à New York, Coach Thibodeau estime que Grimes sera plus précieux par ses qualités de shooteur à 3-points et sa défense.

Reste à savoir si le Jazz souhaite récupérer Barrett, un joueur dont la talent est immense, mais dont la situation contractuelle reste floue. Free agent dans un an, il peut prolonger dès cet été comme Ja Morant ou Zion Williamson. Mais pour l’instant, les Knicks ne lui ont rien offert…