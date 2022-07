Feuilleton Donovan Mitchell : les Knicks refusent la proposition du Jazz !

Selon The Athletic, les discussions étaient si avancées entre les Knicks et le Jazz autour de Donovan Mitchell qu’un accord était tout « proche » mardi soir. Sauf que Utah n’est pas disposé à brader son arrière All-Star, et comme avec Rudy Gobert, la direction est très, très exigeante !

Ainsi les Knicks ont été contraints de refuser la proposition du Jazz puisque les dirigeants de Utah voulaient Immanuel Quickley, Obi Toppin, Quentin Grimes, Miles McBride, et surtout six premiers tours de Draft !!! Selon le Salt Lake Tribune, le Jazz voulait aussi Cam Reddish, et la possibilité d’échanger des premiers tours de Draft.

A aucun moment, RJ Barrett n’a été inclus dans les discussions, et pour New York, il est donc intouchable. Côté Jazz, cela tombe bien, on n’en fait pas une priorité.

Les Knicks ont fait une contre-proposition avec moins de choix de Draft, et moins de jeunes, et un « vétéran » serait inclus dans le « package » pour que les salaires s’alignent. Toujours selon le Salt Lake Tribune, il s’agira plutôt d’Evan Fournier ou Derrick Rose, et non de Julius Randle.

Le Heat a fait une offre

La piste Miami n’est pas abandonnée mais le Heat n’a que trois premiers tours de Draft à proposer (2023, 2027 et 2029), et du côté des jeunes joueurs, Tyler Herro est une pointure, mais des éléments comme Max Strus, Gabe Vincent, ou Omer Yurtseven intéresseraient moins le Jazz.

Une chose est sûre : le Heat a fait une offre, et le Jazz n’a pas donné suite. Par ailleurs, à Utah, on préfère récupérer Herro à Barrett, et la porte n’est donc pas complètement fermée…