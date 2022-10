James Wiseman a retenu la leçon d’Anthony Davis

L’incident entre Draymond Green et Jordan Poole a éclipsé les enjeux de la préparation des Warriors. Il y a d’abord Klay Thompson qui n’est pas prêt, mentalement, à jouer, puis ensuite l’intégration des recrues comme Donte DiVincenzo et JaMychal Green, ou bien sûr la reprise des choses sérieuses pour James Wiseman.

Dimanche soir, le jeune intérieur des Warriors passait un test grandeur nature avec une opposition face à Anthony Davis. LeBron James et Russell Westbrook absents, il était plus que jamais au coeur de l’attaque des Lakers, et il a inscrit 28 points, dont 24 en première mi-temps. L’occasion pour James Wiseman d’apprendre et de retenir la leçon, notamment dans la mobilité et la capacité d’Anthony Davis à être efficace en transition et au large.

« Je dois juste m’assurer de ne pas trop le presser, mais de lui donner de la distance, de défendre sans faire trop de fautes parce qu’il en cherche » a constaté le pivot de Golden State. « Il utilise beaucoup sa science du jeu, donc je dois m’assurer d’être plus intelligent et de regarder plus de vidéos sur mes adversaires et ceux sur qui je défends ».

En avance sur les temps de passage

De l’autre côté du terrain, James Wiseman s’en est plutôt bien sorti avec 13 points et 6 rebonds en 18 minutes, et pour Steve Kerr, c’est prometteur pour la suite.

« Il est plus en avance que ce que je ne l’imaginais » avoue le coach. « C’est en grande partie parce qu’il a passé un très bon été et qu’il a été en bonne santé. Il a participé à plus de matchs d’entraînement que n’importe lequel de nos joueurs cet été. C’est comme ça que ça devait se passer. Le problème, c’est que son développement a été retardé pendant deux ans par le COVID et les blessures. Je lui ai dit : ‘Mieux vaut tard que jamais’. Il est sur sa propre courbe de progression, et il progresse très bien. Nous sommes satisfaits de sa situation ».

Même constat chez Kevon Looney qui l’a pris sous son aile. « Je trouve qu’il a fait beaucoup de progrès dès le début du camp d’entraînement, et son avenir est très prometteur. Il a beaucoup de potentiel, beaucoup de talent. Nous devons continuer à nous améliorer chaque jour, et je pense qu’il va devenir très spécial. »