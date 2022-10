Steve Kerr a révélé vendredi que Klay Thompson ne jouerait pas les deux rencontres au Japon, expliquant que les Warriors étaient « simplement prudents » et qu’ils essayaient « d’agir intelligemment« . L’idée est d’attendre le retour à San Francisco pour « lui donner un peu plus de temps pour monter en puissance. »

Présent ce samedi aux festivités qui encadrent les deux matches amicaux face aux Wizards, et vainqueur du concours à 3-points avec Stephen Curry, Thompson a donné une version plus précise de son absence, et plus que physique, c’est mental.

« Je n’ai pas fait les matches d’entraînement, et cette semaine sera très, très importante pour moi, surtout avec le retour à San Francisco » a-t-il expliqué au micro de The Athletic. « Je n’ai pas beaucoup joué cet été, c’était dur… surtout vu ce qu’il s’était passé lors d’un été précédent quand j’étais en bonne forme et que je m’étais déchiré le tendon d’Achille, c’était vraiment dur là. Mentalement c’était dur« .

C’était en novembre 2019, alors qu’il se remettait d’une rupture d’un ligament du genou, Thompson s’était déchiré le tendon d’Achille à quelques jours de la reprise de l’entraînement. Il a encore ça en tête, et il n’arrive pas à oublier.

« C’est compliqué à expliquer, et c’est une sorte de blocage psychologique. J’y arriverai un jour, mais la saison a été tellement éprouvante avec mon retour, tellement difficile avec la conquête du tête et un mois plus tard il faut rejouer. Cela fait beaucoup, beaucoup… Mais je suis impatient de rejouer. »