Entre larmes et espoirs, James Wiseman raconte son calvaire

Passer un an loin des terrains est l’une des épreuves les plus difficiles à vivre dans la carrière d’un basketteur pro. Sujet à de graves blessures au cours de sa carrière, Shaun Livingston, désormais dans l’organigramme des Warriors, en sait quelque chose.

« C’est un peu comme un club fermé, mais ce n’est pas vraiment le club dans lequel vous mourrez d’envie d’entrer. Les blessures font partie du jeu, les revers font partie de la vie », résume-t-il.

La saison 2021-2022 a ainsi été particulièrement éprouvante pour James Wiseman, qui a vécu une saison blanche après avoir envisagé la possibilité de revenir en fin d’exercice, sans succès. Pour le jeune pivot, c’est le mental qui a peut-être été le plus difficile à gérer.

Le spectre de la dépression

Loin des terrains, le quotidien change, et les interrogations sont nombreuses. On se mange le cerveau, pour parler franchement. Et James Wiseman a pas mal gambergé de ce côté-là, au point de finir parfois en pleurs.

« J’ai traversé beaucoup de moments difficiles », a-t-il concédé. « Certains jours, je ne le sentais pas. D’autres fois, je ne pouvais pas m’entraîner parce que mentalement je n’étais pas là. J’ai juste trouvé des moyens de me forcer chaque jour, même quand je traversais mes dépressions et d’autres choses. C’était difficile pour moi et pour ma famille aussi. Pour ma mère de me voir déprimé, de me voir en larmes. Mais je suis resté fort, je me suis accroché ».

Outre le soutien de Shaun Livingston ou de Klay Thompson, qui a lui aussi traversé des moments similaires, James Wiseman a tenu bon en se vidant la tête de deux façons : faire de la musique et tenir un journal « intime ».

Après 15 mois à ronger son frein, la Summer League lui a enfin permis de lâcher les chevaux et de se rassurer, notamment en claquant un gros alley-oop dès les premiers instants de son premier match.

La suite ? James Wiseman l’envisage forcément différemment.

« Ça a en fait allumé un peu plus de feu en moi. En fait, ça a renforcé mon amour pour le sport, dans le bon sens du terme, car le sport m’a tellement manqué que mon ambition s’est renforcée », a-t-il ajouté avant d’évoquer ses objectifs pour la saison à venir. « Prendre plaisir, jouer mon rôle du mieux de mes capacités, apprendre, grandir, se développer, c’est vraiment tout. Sans aucune pression ».