Trae Young écoeure les Bucks

Deux matches, deux victoires pour les Hawks face aux Bucks dans cette double confrontation à Abu Dabi. Pas de Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton côté Bucks, ni de Dejounte Murray et de à l’entre-deux, et forcément, c’est tout de suite moins intéressant… Heureusement, Trae Young était là pour faire le spectacle.

On a vu que lui en première mi-temps : 31 points à 7 sur 9 à 3-points en 19 minutes. Tirs à 10 mètres, petit pont, floater… Quel que soit le défenseur envoyé par les Bucks, le meneur All-Star s’est promené. En face, on retiendra le contre monstrueux de Brook Lopez sur une tentative de dunk de John Collins.

On ne verra pas Young après la pause, tout comme Brook Lopez et Jrue Holiday, et un 8-0 des Hawks va leur permettre de prendre 16 points d’avance, et même de mener de 21 points à la fin du 3e quart-temps (96-75). De quoi passer une deuxième mi-temps tranquille, même si un gros baroud d’honneur des Bucks apportera un peu de piment au 4e quart-temps.

Au final, Atlanta s’impose 118-109, et outre le show Young, on retiendra les 21 points de De’Andre Hunter et les 13 points du rookie AJ Griffin. A Milwaukee, Bobby Portis inscrit 15 points, mais lui aussi a souffert face à Young…