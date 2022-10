La peste Jose Alvarado se répand sur les Pistons

Deuxième sortie et deuxième victoire pour les Pelicans, qui ont pris le meilleur (107-101) sur les Pistons.

Avec Marvin Bagley III dans le cinq majeur à la place de Bojan Bogdanovic, pour faire face à la puissance du duo Williamson/Valanciunas, Detroit démarre mieux le match. Un 20-9 ponctué par un 3-points d’Isaiah Stewart !

Jonas Valanciunas appuie à l’intérieur pour relancer La Nouvelle-Orléans, aidé par Devonte’ Graham, mais c’est surtout le show Jose Alvarado qui va permettre à la troupe de Willie Green de reprendre le contrôle du match. Toujours autant énergique, il enchaîne les tirs près du cercle mais aussi les 3-points.

Intenable, il est ensuite relayé par Zion Williamson dans le troisième quart-temps. L’ailier fort attaque la défense de Detroit en mouvement et sa puissance est très compliquée à contrôler pour les intérieurs adverses.

Les Pistons recollent, grâce notamment à Kemba Walker, mais Jose Alvarado en remet une couche dans le quatrième quart-temps, pour finir avec 28 points à 12/18 au tir. Cade Cunningham se réveille en fin de match et Detroit n’est pas loin du hold-up mais les remplaçants des Pelicans tiennent le choc et le résultat (107-101).

À noter par ailleurs les difficultés du duo Jaden Ivey – Killian Hayes. Les deux ont été maladroits et dispendieux, le premier ayant tout de même été agressif vers le cercle pour finir avec 14 points à 2/12 au tir, 6 passes décisives mais 7 ballons perdus. Quant au Français, il termine sa rencontre avec 5 points à 1/7 au tir. Et s’il ajoute tout de même 7 rebonds et 6 passes décisives, il perd aussi 5 ballons et finit avec le plus mauvais +/- (-13) de la rencontre.