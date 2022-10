Knicks – Pacers : le show Toppin

Contrairement à pas mal d’équipes, les Knicks ont décidé de profiter de la présaison pour bosser à fond leurs automatismes. L’équipe sort d’une saison ratée et il faut intégrer Jalen Brunson. Cette nuit, ils recevaient les Pacers, et leur première mi-temps a été parfaite avec un trio Brunson-Barrett-Randle qui se relaie en attaque pour porter l’écart à +20 en fin de première mi-temps (69-49).

Mais les remplaçants des Knicks se relâchent, et au milieu du 3e quart-temps, grâce à Bennedict Mathurin, les Pacers grignotent leur retard, et ils reviennent à -8 à deux minutes de la fin du quart-temps (93-85). Tom Thibodeau laisse ses remplaçants se débrouiller, et c’est Obi Toppin qui va transformer le dernier quart d’heure en « Slam Dunk Contest ».

La doublure de Randle commence par un « Rider » après avoir contré un tir à 3-points. Il enchaîne par des dunks sur contre-attaque. Le Garden explose. Et pour ne rien gâcher, il se met à planter de loin, et même de très loin. En sept minutes, l’ailier-fort signe 14 de ses 24 points, et New York a repris 21 points d’avance (117-96).

Quand Tom Thibodeau le sort pour que le public lui réserve une « standing ovation », New York mène de 25 points (124-99), et le « garbage time » permet à Indiana de limiter les dégâts avec un succès final des Knicks : 131-114.