Damian Jones et Thomas Bryant se trouvent complémentaires

On en sait plus sur le cinq qui devrait démarrer la saison des Lakers. Cette nuit face aux Kings, Darvin Ham a, comme imaginé, envoyé son « Big Three », LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, en compagnie de Kendrick Nunn et Damian Jones.

Ce dernier était en concurrence avec Thomas Bryant, voire Anthony Davis en cas de décalage sur le poste. Joueur des Lakers lors de sa saison rookie (2017/18), le joueur au patronyme illustre en Californie a beaucoup occupé l’infirmerie ces dernières saisons. Mais à Washington, où il a passé ses quatre dernières années, il se posait pourtant en pivot titulaire presque indiscutable, avec 108 titularisations sur 155 matchs disputés.

Malgré un parcours beaucoup plus chaotique, Damian Jones lui a pourtant grillé la priorité, possiblement en raison de sa grosse fin de saison dernière avec les Kings (17 points et 7 rebonds de moyenne sur les dix derniers matches) et surtout d’un profil défensif beaucoup plus prononcé et intimidant sous le cercle.

« C’est un intérieur très athlétique qui peut vraiment attaquer le cercle et le protéger aussi. J’ai le sentiment qu’il peut marquer dessous, comme moi », a récemment dit Thomas Bryant de son coéquipier, en mentionnant également sa propre capacité à sanctionner de loin. Avec un faible volume de 1.5 tentative par match, le pivot affiche tout de même 35% de réussite en carrière.

Tant pis si cela n’a pas convaincu, jusqu’ici, Darvin Ham de le titulariser. « Pour moi, dans cette équipe, il ne s’agit pas d’être titulaire. Il s’agit de savoir ce dont l’équipe a besoin de moi. Qu’est-ce que je peux apporter ? Comment puis-je aider cette équipe à être la plus performante possible, c’est-à-dire à gagner ? C’est tout ce qui nous importe, de gagner. Donc peu importe si je suis titulaire ou si je sors du banc, on veut gagner », affichait l’ancien Wizard.

Cette nuit, ni l’un ni l’autre n’a vraiment convaincu au niveau statistique. Titulaire, Damian Jones n’a compilé qu’un point (0/3 aux tirs), 4 rebonds et 2 contres, tandis que son remplaçant a apporté 5 points (1/3) et 4 rebonds.

« Toutes les options sont possibles, donc on verra bien ce qui se passera. Mais on est tous en compétition pour obtenir nos minutes. Tout va rentrer dans l’ordre. J’ai l’impression qu’on peut se compléter l’un l’autre. Mais quoi qu’il arrive, quoi que décide le coach, ça ira », a promis Damian Jones.