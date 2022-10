Les Lakers en prennent 30 face aux Kings…

Même en présaison, ça n’a pas dû arriver souvent que LeBron James termine un match sans aucun panier inscrit ! Pour son premier match amical, il termine la rencontre à 0 sur 7 aux tirs, et c’est un peu le symbole de cette lourde défaite des Lakers : 105-75 ! En face, il y avait les Kings, et les joueurs de Mike Brown ont surtout profité de la mise au repos des stars de Los Angeles en seconde période pour renverser le cours du match.

Car les Lakers, malgré la maladresse de LeBron James, avaient pris un très bon départ (12-3), et on retiendra l’effort défensif avec des Kings limités à 41 points à la pause à 33% aux tirs. Les entrées en jeu de Pat Beverley, Thomas Bryant ou encore Juan Toscano-Anderson ont été intéressantes, et sur un alley-oop en fin de premier quart-temps, ils ont fait lever toute la salle et leurs coéquipiers.

Au retour des vestiaires, Keegan Murray fait la différence, bien épaulé par Davion Mitchell. Le « Big Three » des Lakers est spectateur de l’effondrement des siens. Un 8-1 se transforme en 28-7 en huit minutes. Les Lakers sont débordés de partout, et c’est Alex Len qui conclut ce quart-temps à sens unique remporté 35-15 par Sacramento.

Le 4e quart-temps est de la même veine avec Kent Bazemore qui se rappelle au bon souvenir de ses anciens coéquipiers pour porter l’écart à +25. Côté Lakers, un joueur tente de surnager, et c’est Cole Swider en tout début de quart-temps. Mais ensuite, il n’y a plus grand chose à se mettre sous la dent.

Prochain match pour les Lakers, face aux Suns à Las Vegas.