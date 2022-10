Kendrick Nunn et Damian Jones, derniers titulaires aux Lakers ?

Les Lakers vont devoir répondre à beaucoup de questions. Peuvent-ils se remettre à défendre ? Peuvent-ils retrouver du « spacing » ? Peuvent-ils éviter les blessures ? Même en bonne santé, leur « Big Three » est-il viable ?

Autant de questions qui dépendent plus ou moins directement de leur cinq majeur. Et, pour l’instant, Darvin Ham semble partir dans l’idée de garder Russell Westbrook comme titulaire aux côtés de LeBron James et Anthony Davis, avec Kendrick Nunn et Damian Jones pour les accompagner à l’entre-deux.

« Aujourd’hui, Kendrick était en feu », explique ainsi Austin Reaves, qui vise pourtant aussi une place de titulaire. « Je ne crois pas qu’il ait raté un tir de la journée. »

Darvin Ham a lui aussi été impressionné par l’ancien arrière du Heat, qui n’a pas pu jouer de la dernière campagne.

« C’est presque comme s’il était un nouveau joueur, un free agent pour nous. Je lui ai dit qu’il allait être très important dans ce que j’essaie de faire. Il l’a accepté et vous pouvez le voir par son niveau jusqu’à présent. »

Aucun pur shooteur à 3-points dans le cinq

Au poste de pivot, c’est donc Damian Jones, déjà brièvement passé par les Lakers en 2020/21, qui tient la corde pour accompagner Anthony Davis, afin d’apporter une certaine dissuasion près du cercle.

« Damian est un jeune joueur très athlétique », explique Darvin Ham. « Il court comme une gazelle. Il peut sauter jusqu’au plafond. C’est vraiment quelqu’un qui est tourné vers la défense. Il essaie de protéger le cercle. Il pose de bons écrans. Il coupe fort vers le cercle. Il crée une menace constante près du panier. Et encore une fois, il apporte une présence défensive dans la peinture. »

Avec le retour en forme d’Anthony Davis, et donc Damian Jones, Darvin Ham peut espérer voir la défense des Lakers retrouver un niveau correct, si les extérieurs (Russell Westbrook, LeBron James…) font aussi leur travail. Reste à voir la question du « spacing » puisqu’il n’y aurait aucun spécialiste du 3-points dans le cinq majeur.