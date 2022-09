Austin Reaves aimerait être titulaire aux Lakers

Dans leur saison 2021/22 complétement ratée, les Lakers n’ont eu que peu de bonnes nouvelles à se mettre sous la dent. Parmi les rares rayons de soleil, il y eut au moins Austin Reaves, titulaire à 19 reprises en seconde partie de saison et qui a terminé sa première année en NBA avec 7.3 points par match.

Pour l’arrière, l’exercice à venir sera celui de la confirmation et la concurrence sera rude, avec un Kendrick Nunn enfin à 100%, ou les arrivées de Patrick Beverley et Lonnie Walker IV. Mais il ne cache pas ses ambitions.

« Figurer dans le cinq majeur, c’est toujours un objectif », assure-t-il à Stadium. « Être titulaire aux Lakers, c’est cool. Mais je serai heureux peu importe le rôle qu’on va me donner. Je ferai mon maximum avec mes capacités. Après, sur le fond, je veux gagner. J’accepte le rôle qu’ils vont me donner. »

Ce sera à Darvin Ham d’en décider. Mais quoi qu’il arrive, comme la saison passée, Austin Reaves partagera des moments avec LeBron James, qui avait notamment parlé de son jeune coéquipier comme d’une « perle ».

« On a passé du temps ensemble à la salle. Jouer avec lui, c’est très facile », explique l’ancien d’Oklahoma en NCAA, en évoquant le MVP des Finals 2020. « Il vous place dans les bonnes positions pour réussir individuellement, mais aussi collectivement, pour l’équipe. C’est un véritable chef d’orchestre sur le terrain. Être avec lui sur le parquet, c’est spécial. J’espère que ça va continuer. »

