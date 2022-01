LeBron James félicite Stanley Johnson et Austin Reaves

À 37 ans passés, LeBron James reste l’un des meilleurs joueurs de la NBA, et surtout Laker le plus régulier. Cette nuit, il enchaîne un 12e match de suite à 25 points et plus, mais dans le dernier quart-temps, ce sont Stanley Johnson et Austin Reaves qui ont pris leurs responsabilités pour créer la surprise, et faire déjouer le Jazz.

« Je pense que les gens ont oublié que Stanley était dans le Top 10 de sa Draft et qu’il n’a que 25 ans » rappelle-t-il à propos de la dernière recrue des Lakers, dont le contrat de 10 jours a été prolongé. « C’est un gars qui a faim, et un gars qui veut prouver qu’il a sa place en NBA. Il essaie de faire le maximum pour rester ici le plus longtemps possible. Quant à Austin, c’est une perle pour nous. Quand on est allé le chercher, j’ai regardé beaucoup de vidéos de lui, et je savais quel type de joueur il serait et qu’il aurait un impact immédiat sur notre équipe, bien avant que lui-même ne le sache, ou que le staff et ses coéquipiers. »

Cette nuit, c’est LeBron James qui a demandé à Stanley Johnson de piéger Rudy Gobert. Exactement comme les Clippers l’avaient fait en playoffs.

« J’essaie juste de faire en sorte que chacun soit en position de réussir, et de lire comment le match évolue. Je savais comment, offensivement, on pourrait s’en sortir. Les gars ont bien répondu à ce que je voyais, et Stanley a réussi un grand match. »

Auteur de 10 de ses 15 points dans le dernier quart-temps, dont six d’affilée pour donner les commandes aux Lakers, Stanley Johnson est évidemment le plus heureux des joueurs. Il est d’Anaheim et comme beaucoup, il a toujours rêvé de porter ce maillot, et alors que son statut reste très incertain, il profite de chaque moment.

« Cela fait du bien d’être capable de faire ce que je voulais faire en arrivant ici. Je suis venu ici pour apporter de l’énergie, et avoir un impact sur le match de différentes manières. Ce soir, j’ai été capable de le faire à l’intérieur de nos systèmes, de dévier des ballons, de faire des passes et d’être actif. Cela a eu un impact positif. On s’est tous impliqué là-dedans. Ils ont défendu à deux sur LeBron, et je me suis retrouvé avec beaucoup d’opportunités de marquer. C’est juste de l’énergie et de courses, et je vais continuer de le faire. »