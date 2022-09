Les Lakers comptent aussi sur Anthony Davis pour retrouver du « spacing »

La défense est logiquement le chantier prioritaire de Darvin Ham aux Lakers. Passé du 1er au 22e rang au niveau de l’efficacité défensive entre 2020/21 et 2021/22, la troupe de LeBron James doit ressortir les barbelés pour s’éviter une nouvelle saison cauchemardesque… mais elle doit également retrouver du « spacing ».

Une mission pas forcément évidente car les meilleurs shooteurs de la dernière saison, Malik Monk (39% de réussite de loin) et Carmelo Anthony (38%), ne sont plus là. Et si LeBron James était bien à 36% à 3-points, Russell Westbrook (30%) et Anthony Davis (19%) ont connu une année noire derrière la ligne à 3-points…

« Beaucoup de gens ne le savent pas, mais depuis janvier, je me suis battu contre une blessure au poignet », a lâché AD pour expliquer son 13/70 de loin. « Cela a donc affecté mon tir et tout le reste. Ce n’est pas une excuse mais c’était difficile pour moi de tirer comme je le voulais. Je ne pouvais pas vraiment finir mon tir. »

Des progrès internes espérés…

Anthony Davis assure qu’il lui était ainsi impossible de finir son geste.

« Je ne pouvais pas finir (avec le poignet). Chaque fois que je le faisais, c’était très douloureux. Et je devais donc faire avec ça encore et encore. »

Voilà sans doute l’une des explications au fait qu’il avait expliqué ne pas avoir touché de ballon de basket pendant deux mois, cet été. Une déclaration qui avait inquiété les fans des Lakers.

« Je suis à 100% au niveau de la santé », a désormais rassuré Anthony Davis. « Je me sens bien. Vous pouvez demander aux gars ici, je shoote vraiment bien. Donc je serai prêt. Où que le coach me mette sur le terrain, à mi-distance, au poste ou à l’extérieur, si j’ai un tir, je vais le prendre. »

S’il les met, en plus de les prendre, ça rendrait bien service aux Lakers, le GM Rob Pelinka ayant admis que le club comptait beaucoup sur une progression interne au niveau de l’adresse pour rebondir.

« L’adresse, c’est une compétence nécessaire. Une partie de cela peut venir de l’extérieur, par des signatures supplémentaires ou des changements dans l’effectif au long de la saison. Mais ça peut aussi venir de l’intérieur, et nous avons le sentiment qu’il y a des joueurs dans notre équipe cette année qui vont s’améliorer sur ce point. »