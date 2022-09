Darvin Ham à la recherche de la bonne formule défensive pour son cinq de départ

« Je sais que je veux être titulaire. Je ne vais pas me fâcher si cela n’arrive pas. Mais oui, j’aimerais être titulaire. Si l’opportunité se présente, je vais essayer de la saisir. » Ces mots sont de Juan Toscano-Anderson mais pourraient sortir de la bouche d’autres joueurs des Lakers qui visent aussi une place dans le cinq de départ.

Un cinq dont on sait qu’il sera au moins composé de LeBron James et Anthony Davis, ce qui laisse trois titulaires à trouver pour compléter. « Les gens se préoccupent tellement de savoir qui va commencer, de ceci ou cela. Mais je pense que c’est vraiment une histoire de temps de jeu. Et pour moi, il s’agit aussi de savoir qui termine le match. C’est presque aussi important, voire plus important, que de savoir qui commence », juge Darvin Ham à l’issue de son premier entraînement avec les Lakers.

Le nouveau coach va évidemment devoir se positionner sur l’épineux dossier Russell Westbrook. L’idée de faire de l’ancien MVP un 6e homme semble être clairement sur la table. Lui-même a assuré être « prêt à faire tout ce qu’il faut pour que cette équipe gagne ».

Los Angeles, un environnement très surveillé

Y compris à s’investir davantage en défense ? Si c’est le cas, une place dans le cinq lui serait-elle garantie ? « Absolument », rétorque le coach qui préfère rester prudent dans ses déclarations : « C’est fou. Il y a des histoires sur ce qui se passe dans cette salle, dans mes conversations avec Rob (Pelinka), Russ et moi-même, son agent Jeff (Schwartz). Il faut souvent tenir sa langue (avec la presse), choisir de ne pas parler de certaines choses. Mais alors, les gens tirent différents scénarios de votre silence, ce qui est fou. Mais il était là, au centre du jeu aujourd’hui, et il s’est bien débrouillé, il a apporté une tonne d’énergie dans le gymnase. »

La veille de ce premier entraînement, Darvin Ham avait été clair : « On a une variété d’options pour compléter notre ‘backcourt’. » Des options telles que Patrick Beverley ou Dennis Schroder, recrutées cet été.

Mais encore une fois, les joueurs les plus sollicités par Darvin Ham seront ceux capables d’apporter le plus en défense. Russell Westbrook « m’a dit lui-même qu’il allait s’engager de ce côté du terrain. Et c’est à ça que sert le camp. On verra bien. »