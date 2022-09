Malgré les sifflets et les critiques, Russell Westbrook est à 200% avec les Lakers

Les Lakers vont débuter avec quatre joueurs susceptibles de jouer meneur de jeu : Pat Beverley, Kendrick Nunn, Dennis Schroder et Russell Westbrook. L’ancien MVP s’est loupé la saison passée, et son nom ne cesse de circuler dans les rumeurs de transfert. Comment le prend-il et a-t-il besoin de se sentir désiré ?

« Je n’en ai pas besoin » répond-il à ESPN. « J’ai juste besoin de faire mon boulot. Qu’on veuille de moi ou pas, ce n’est pas vraiment important. Je pense que le plus important, c’est de faire son boulot et je vais me comporter comme je l’ai toujours fait : en étant professionnel et en me défonçant sur le terrain. »

Pour qu’il soit le plus efficace possible et le plus utile à l’équipe, le nouveau coach, Darvin Ham, n’exclut pas de l’utiliser comme 6e homme. Dans le cinq de départ, Russell Westbrook se retrouve sans le ballon aux côtés de LeBron James, et on a vu la saison passée que ça ne fonctionnait pas. Comme 6e homme, il aurait, a priori, la direction du jeu et pourrait retrouver son jeu habituel.

« Je suis prêt à faire tout ce qu’il faut pour que cette équipe gagne et je suis prêt à tout me concernant » poursuit Russell Westbrook. « Il y a tellement d’optimisme sur le fait d’être très bons, et selon moi, sur les moyens pour Anthony, LeBron et moi d’être inarrêtables« .

« C’était la chose la plus difficile – être hué dans la salle et avoir mes enfants sur place »

Cependant, a-t-il été affecté par sa saison ratée et les critiques ?

« Je n’ai pas eu à me battre contre ça » nuance-t-il. « J’ai dû battre sur la manière avec laquelle cela affecte les personnes proches de moi. Pour moi, c’était la partie la plus importante. Je ne manque pas de confiance en moi. Effectivement, la saison dernière, il y a eu des moments où je voulais mieux jouer, où j’aurais dû mieux jouer, mais ma confiance ne faiblit jamais. Les mauvais matchs font partie de la NBA, et je le comprends. La seule chose que cela a affecté selon moi, c’est l’impact que cela a eu sur les personnes les plus proches de moi – ma mère, mon père, ma femme, mon frère, mes amis proches. Nous n’avons jamais eu à faire face à cela en tant que famille. C’était la chose la plus difficile – être hué dans la salle et avoir mes enfants sur place. Je regardais ma femme, mes parents, et j’essayais de leur faire comprendre que ce n’était pas grave. »

À 33 ans, l’ancien meneur du Thunder et des Rockets n’est pas en pré-retraite. Il entame sa dernière année de contrat, mais il reste le même.

« Je suis loin d’être fini » conclut-il. « Je suis super reconnaissant et privilégié de pouvoir jouer année après année, et la seule chose que je puisse faire, c’est de me préparer, de préparer ma tête, mon corps aussi longtemps que je jouerai. Je vais faire des erreurs. Il m’arrivera de ne pas faire de bons matchs. Il y aura des moments et des périodes où je ne jouerai pas bien. Je l’ai assumé, et il y a eu des moments l’année dernière où j’aurais pu mieux jouer, et je l’ai assumé. Pour cette année, je me sens encore mieux préparé que les années précédentes. C’est ce que j’attends le plus. C’est ce qui me permettra de surmonter toutes les difficultés qui se présenteront à moi. »