Darvin Ham : « La saison dernière, ce n’était pas uniquement la faute de Russell Westbrook »

Les problèmes ont été nombreux l’an passé à Los Angeles. À tel point que la franchise a raté les playoffs, malgré un effectif annoncé taillé pour le titre et la présence de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook.

C’est d’ailleurs sur ce dernier que les critiques ont été les plus violentes au cours de l’exercice. Pour Darvin Ham, qui a très souvent évoqué le MVP 2017 depuis son arrivée sur le banc californien, ce n’est pas juste.

« On a tous des années plus ou moins réussies, où on peut mieux faire, où les choses ne tournent pas en notre faveur. Je pense que tout le monde a compris le type de saison que les Lakers ont connu l’an passé », analyse le nouveau coach pour le VC Show. « Ce n’était pas uniquement la faute de Westbrook. LeBron a manqué des rencontres et les trois ont seulement joué 22 matches ensemble. On parle d’une saison de 82 matches. »

Pour Darvin Ham, l’ancienne star d’Oklahoma City ou de Houston a été obligée de porter un costume un peu trop grand pour elle, à cause des circonstances et des absences du duo James – Davis.

« Avec les blessures, l’énergie et les rotations étaient différentes. Russell Westbrook devait porter l’équipe, alors que des joueurs du groupe avaient le Covid-19, que des joueurs de G-League étaient signés… Tout ceci s’est accumulé sur lui et, pour dire la vérité, c’est assez injuste. »

L’entraîneur entend donc bien relancer le MVP 2017… à condition que ce dernier accepte le rôle qu’il souhaite lui donner. Un rôle où il aurait moins le ballon en attaque, et dans lequel il devrait s’investir en défense.