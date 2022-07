Les Lakers réactivent la piste Buddy Hield… contre Russell Westbrook ?

Même si LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook ont parlé pour mettre les choses au clair, les signes ne sont pas très bons du côté de Los Angeles, et un transfert du dernier semble plus que jamais d’actualité.

L’étonnante prise de parole de l’agent du MVP 2017, après leur séparation, est vue par beaucoup comme le signe que Russell Westbrook n’a pas envie d’accepter le rôle que souhaite lui donner Darvin Ham, le nouveau coach.

Il faut dire que ce rôle est assez similaire à celui qui Frank Vogel voulait confier à « Brodie », à savoir celui d’un joueur qui évolue plutôt sans le ballon en attaque, et qui remet l’accent sur la défense. Russell Westbrook avait combattu cette idée toute la saison dernière, assurant que c’était notamment à lui de remonter la balle.

Des options limitées pour Rob Pelinka

Dans ces conditions, un transfert semble inéluctable. Mais vers quelle destination ?

L’option Brooklyn, contre Kyrie Irving, est pour l’instant au point mort, comme l’explique Dave McMenamin, et le président des Lakers, Rob Pelinka, active donc d’autres leviers. L’insider d’ESPN assure ainsi que le dirigeant californien a notamment réactivé la piste menant vers Buddy Hield, et les Pacers, ces derniers jours.

Une option pourrait ainsi être pour Los Angeles d’envoyer Russell Westbrook dans l’Indiana en échange de Buddy Hield et peut-être Myles Turner, pour que les salaires correspondent. Si les Pacers ne veulent pas du meneur des Lakers, Dave McMenamin évoque alors un transfert autour Talen Horton-Tucker, mais il faudra alors trouver des pièces complémentaires, et peut-être monter un échange en triangle avec un Russell Westbrook qui prendrait la direction d’une troisième équipe.

Ce pourrait être Houston, alors qu’on sait que Los Angeles aimerait mettre la main sur Eric Gordon. Mais un accord du genre obligerait sans doute Los Angeles à lâcher des choix de Draft, et le club n’en a plus beaucoup…