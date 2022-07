Le Big Three des Lakers serait déterminé à gagner le titre ensemble

Rien de nouveau sous le soleil californien : les Lakers font une fois de plus l’actualité durant l’intersaison.

On aurait presque pu sortir un épisode ou un rebondissement chaque jour mettant en lumière le bazar ambiant depuis la fin de saison, entre le retrait inattendu de l’agent historique de Russell Westbrook, sa présence à un match de Summer League durant lequel il a ignoré LeBron James (et vice-versa) ou encore les rumeurs quotidiennes de départ et autres trades montés en épingle.

Face à ce flot de péripéties, le journaliste de Yahoo! Sports, Chris Haynes, a rapporté que le trio Westbrook-James-Davis aurait décidé de laver son linge sale en famille à l’occasion d’un coup de fil entre les trois joueurs majeurs des Lakers. Les trois All-Stars se seraient appelés le premier week-end de la Summer League de Las Vegas.

L’objet de cet entretien par téléphone aurait été de re-souder les liens du Big Three et que chacun témoigne de son engagement pour faire gagner un titre de plus à cette franchise. Russell Westbrook aurait ainsi pu confirmer qu’il n’a jamais demandé d’échange, une opération qui reste d’ailleurs compliquée à réaliser pour LA au regard des émoluments dus au meneur sur sa dernière année de contrat (47 millions de dollars).

En quête de cohésion, le groupe désormais dirigé par Darvin Ham ressortira peut-être grandi et plus soudé suite à ce coup de fil entre les trois stars de l’équipe.

À moins que ce ne soit qu’un épisode de plus de ce feuilleton estival qui n’en est qu’à ses débuts…