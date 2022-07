LeBron James et Russell Westbrook fâchés ? Darvin Ham répond aux rumeurs

Darvin Ham a eu un aperçu de ce qu’on appelle le contexte des Lakers, en terme de poids et de pression. Il suffit d’une étincelle pour emballer la machine médiatique, comme ça a été le cas cette nuit au cours de la rencontre de Summer League face aux Suns.

La raison ? Le positionnement de Russell Westbrook et LeBron James, présents au bord du terrain mais à bonne distance et qui ne se sont pas croisés jusqu’à leurs départs respectifs. LeBron James s’est en effet positionné ligne de fond aux côtés de son agent Rich Paul et du dirigeant des Lakers Randy Mims, tandis que Russell Westbrook était assis à côté du banc des Lakers, sur la ligne de touche opposée.

Baptême du feu

Alors que les rumeurs font état de manœuvres du côté des Lakers pour se séparer de Russell Westbrook, Darvin Ham a été interrogé sur de potentiels mouvements à venir de son roster. En parfait professionnel, le nouvel homme fort californien n’a pas perdu la face.

« Nous apprécions tous les membres de notre équipe. Et tant que vous n’avez pas quitté notre roster, vous êtes des nôtres et nous allons essayer de nous améliorer avec le groupe que nous avons », a-t-il déclaré à la mi-temps du match. « Je ne connais pas un joueur qui soit passé par cette ligue en 26 ans et dont le nom n’ait pas fait l’objet d’une rumeur une fois ou deux. Mais, c’est comme ça. C’est la nature de notre business ».

Les relations entre LeBron James et Russell Westbrook sont pourtant apparus plus froides que jamais, ce qui n’a pas aidé Darvin Ham dans sa posture. Est-il parvenu à réunir le trio Westbrook-James-Davis jusqu’à présent ? Pour le coup, l’intéressé a botté en touche.

« C’est une drôle de période de l’année », a-t-il répondu. « AD a un nouveau-né en route. Ces gars ont des emplois du temps chargés. Ce sont des gars occupés. Russ fait son truc dans la mode. LeBron a des millions de choses à faire. Absolument, nous avons été très proches dans la communication. Mais c’est difficile quand les gars ont des affaires extra-sportives. Mais ils font un bon travail pour rester connectés à chaque fois que j’ai besoin d’eux, lorsque j’ai besoin des avis de chacun, ils sont là ».