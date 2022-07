Russell Westbrook n’aurait pas demandé à quitter les Lakers…

Vendredi, Russell Westbrook et son agent de toujours, Thad Foucher, ont décidé de mettre un terme à leur collaboration de 14 ans. Pour justifier cette séparation, Foucher a parlé de « différences irréconciliables » et il explique, en substance, qu’il est opposé à un nouveau transfert de Westbrook : « La meilleure option pour Westbrook est de rester avec les Lakers, de profiter de ce rôle de titulaire et du soutien que Darvin Ham a publiquement exprimé. »

Sauf que selon le LA Times, cette séparation ne serait pas liée à la situation aux Lakers, et Westbrook n’aurait jamais demandé à partir. Le meneur All-Star serait donc sensible au projet de Darvin Ham, et les « différences irréconciliables » ne concernent pas son avenir aux Lakers.

D’ailleurs, sur Twitter, Westbrook a « aimé » un message posté par un internaute qui écrit que « cela n’a absolument rien à voir avec les Lakers« .

Il n’en demeure pas moins que le départ de son agent est forcément lié à son avenir puisque Foucher explique : « [Avec] la possibilité d’un quatrième échange en quatre ans, le marché explique aux Lakers qu’ils doivent ajouter un atout supplémentaire avec Russell dans tout scénario d’échange. Et même dans ce cas, un tel échange pourrait exiger que Russell quitte immédiatement sa nouvelle équipe par le biais d’un buy-out. »

Peut-être que Westbrook a accepté le fait d’être échangé puis coupé, et c’est une issue peut-être inconcevable et inacceptable pour son agent.