Keegan Murray confirme qu’il est prêt pour la NBA

Belle entrée en matière dans sa carrière professionnelle pour Keegan Murray, auteur d’un solide premier match la nuit dernière, alors que les Kings se sont imposés de 30 points face aux Lakers.

Considéré depuis des mois comme l’un des joueurs les plus « NBA ready » de la cuvée 2022 de rookies, le nouvel ailier-fort des Kings a effectivement confirmé ce sentiment, avec une superbe copie : 16 points (7/11), 6 rebonds et 2 interceptions en 21 minutes en sortie de banc, et le meilleur « +/- » de toute la rencontre avec un +19 !

Et, en prime, plusieurs séquences défensives face à LeBron James, une « expérience irréelle » pour l’ancien d’Iowa. « Avant de rentrer, on m’a dit que j’allais défendre sur LeBron. Et j’étais prêt à relever le challenge. Ce n’est pas quelque chose qu’on entend tous les jours en tant que joueur. J’ai hâte de le recroiser à l’avenir. »

En tout cas, Mike Brown était ravi de la première sortie de son rookie chez les pros.

« Pour un gars de son âge, il a un bon équilibre dans son jeu, et il est très compétiteur contrairement à ce que certains peuvent penser » a ainsi déclaré le coach des Kings. « Il est polyvalent, peut jouer plusieurs postes. Vraiment, il peut être une force dans cette ligue pendant longtemps. »

Prochaine étape pour Keegan Murray : confirmer au prochain match, tout simplement, alors que le poste 4 est à prendre dans le cinq majeur de Mike Brown…