Deux places à prendre dans le cinq majeur des Kings

Après 16 ans sans playoffs, les Kings ont décidé de confier les rênes de l’équipe à Mike Brown, ancien coach des Cavaliers et des Lakers, mais aussi premier assistant de Steve Kerr pendant plusieurs saisons.

Réputé pour être avant tout un coach défensif, ce disciple de Gregg Popovich prend ses marques avec sa nouvelle formation, et il ne sait pas encore quel sera son cinq de départ. En fait, il y a deux postes ouverts, et le camp d’entraînement et la présaison vont permettre d’en savoir plus.

« Je ne suis même pas encore sûr de qui seront les titulaires« , a confirmé Mike Brown. « On sait, évidemment, que Fox va débuter pour nous. On sait que Domantas va commencer et que HB (Harrison Barnes) débutera. Mais nous sommes un peu dans l’inconnu avec les postes 2 et 4. En ce moment, il y a des gars qui ont de bonnes chances de débuter pour nous à ces postes, mais nous allons probablement continuer à varier les combinaisons pour voir ce que nous pouvons obtenir. »

Sur le poste 2, cela va se jouer entre Malik Monk et Kevin Huerter. Le premier s’est révélé comme joker chez les Hornets puis les Lakers, et il a évolué avec De’Aaron Fox à Kentucky. Le second a l’avantage d’être polyvalent sur les postes 2 et 3 et d’avoir été titulaire aux Hawks depuis son arrivée en NBA.

Pour le poste 4, c’est le rookie Keegan Murray qui tient la corde après ses belles Summer Leagues. Harrison Comme Barnes, c’est un ailier polyvalent mais il est costaud, fort attaquant et il lit bien le jeu en défense. Il pourrait souffrir face à des ailiers-forts plus grands mais son profil devrait permettre de laisser toute la raquette à Domantas Sabonis. La principale alternative, c’est Trey Lyles, un vrai 4 fuyant passé par Utah, Denver, San Antonio et Detroit.