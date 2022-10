La deuxième chance de Steve Clifford à Charlotte

Il est extrêmement rare qu’un coach soit viré par une franchise avant d’y revenir quelques saisons plus tard. C’est pourtant ce qui vient d’arriver à Steve Clifford, poussé dehors par les Hornets en 2018… et rappelé cet été.

Initialement, Charlotte voulait Kenny Atkinson pour prendre la suite de James Borrego, qui avait succédé à Steve Clifford, mais l’assistant de Steve Kerr a préféré rester dans la Baie de San Francisco, et Michael Jordan a donc choisi de donner une deuxième chance à son ancien coach, pour passer enfin l’obstacle du « play-in ».

Avec pour premier enjeu la mise en place d’une identité défensive…

« Je pense que nous allons le découvrir », répond-il à The Athletic quand on lui demande si les Hornets de LaMelo Ball ont envie de défendre. « Je n’esquive pas la question. C’est juste qu’après (quelques) jours d’entraînement, c’est difficile de le savoir, vous voyez ce que je veux dire ? Tous les entraîneurs sont heureux en ce moment. C’est difficile de passer trois ou quatre mauvais jours dans un camp d’entraînement. Revenez me voir dans cinq semaines, six semaines, et nous aurons une meilleure idée de notre situation. »

Pour Steve Clifford, Charlotte a surtout « manqué de chance » la saison passée, notamment avec la blessure de Gordon Hayward, l’ailier étant sans doute la clé pour stabiliser cet effectif.

Même s’il se sent « béni par l’opportunité » d’entraîner à nouveau les Hornets, on pourrait répondre à Steve Clifford qu’il n’arrive pourtant pas dans les meilleures conditions. Les problèmes judiciaires de Miles Bridges ont complètement bloqué le club cet été, qui va devoir trouver des solutions internes pour progresser.

Mais pour l’entraîneur, c’est l’occasion d’effacer la frustration de son dernier passage en Caroline du Nord.

« Je peux dire que j’étais au plus mal (dans sa carrière d’entraîneur) lors de ma dernière année ici (en 2017/18, terminée avec 36 victoires pour 46 défaites). C’était un groupe avec laquelle j’ai fait un mauvais travail, parce que nous avons toujours été bons défensivement, et je pensais que si nous pouvions nous améliorer en attaque, nous aurions vraiment une chance d’être bons. Nous avons passé le camp d’entraînement à faire une tonne de travail offensif, et nous n’avons jamais été bons défensivement. Et ce que j’ai appris, c’est qu’il faut recommencer depuis le début chaque année et qu’il ne faut pas prendre une facette du jeu pour acquise. »