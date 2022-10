Le procès de Miles Bridges encore repoussé

Comme les Suns et les Celtics, les Hornets vivent un début de saison des plus délicats pour des raisons extra-sportives. En l’occurrence, la franchise doit gérer le cas Miles Bridges, inculpé pour « violences conjugales ». Dans l’attente de son procès, l’ailier a appris que l’audience était à nouveau reportée, et il se présentera devant la justice le 7 octobre prochain.

En attendant, le joueur est tenu à l’écart du groupe et les Hornets l’ont protégé avec une « qualifying offer » que le joueur n’a pas encore accepté, et le club, comme la NBA, attendent le verdict de la justice avant de se prononcer sur son cas.

Miles Bridges a plaidé non coupable lors de sa comparution, en juillet dernier, devant une juridiction de Los Angeles. Sous le coup de trois chefs d’inculpation, il est accusé d’avoir agressé sa compagne devant leurs deux enfants, fin juin. Le bureau du procureur l’a mis en examen pour maltraitance infantile et violences conjugales.

Plutôt que de négocier sa peine, comme c’est le cas lorsqu’on plaide coupable aux États-Unis, Miles Bridges va donc tenter de prouver son innocence avec ce procès. Il encourt jusqu’à 12 ans de prison.