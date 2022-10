Nic Claxton a un boulevard sur le poste 5 de Brooklyn

Andre Drummond, LaMarcus Aldridge, DeAndre Jordan ou encore Blake Griffin…

Nombreux sont les intérieurs expérimentés derrière lesquels Nic Claxton a appris les ficelles du métier au cours de ses trois premières saisons professionnelles. Ces vétérans désormais partis, et Jarrett Allen transféré à Cleveland, le pivot de 23 ans semble être l’héritier logique du poste, et il s’est donc assuré, tout l’été, d’être à la hauteur de ce challenge, tant sur le plan physique que technique.

« Je me sens bien, mentalement et physiquement. Bien plus confiant, prêt à attaquer la présaison » a-t-il ainsi déclaré, avant de détailler son cahier des charges estival. « J’ai travaillé de manière globale sur mon basket, et sur mon corps. J’ai particulièrement travaillé mon tir. Mais dans l’ensemble, je veux simplement capitaliser sur mes progrès de l’an dernier, et faire mon job selon ce que l’équipe a besoin que je fasse. »

Son coach, sans faire quelconque promesse, confirme et apprécie les travaux estivaux de son jeune pivot.

« Nic a passé un bel été, il a passé un cap dans son professionnalisme, dans son approche de sa carrière » a ajouté Steve Nash. « Physiquement, il est mieux, et plus largement il est un meilleur joueur. Mais il demeure malgré tout un jeune en développement, et on pense qu’il y a encore certains autres paliers qu’il peut atteindre. »

Dans l’ensemble, tout cela laisse penser que l’ancien pensionnaire de la fac’ de Georgia sera bien le pivot titulaire des Nets à la reprise, aux côtés, a priori, de Kyrie Irving, Seth Curry, Kevin Durant et Ben Simmons.

Surtout qu’il leur est complémentaire, tant en défense avec son profil de protecteur de cercle capable de couvrir leurs arrières en second rideau, qu’en attaque avec sa faculté à être utile dans le dos de la défense par ses qualités athlétiques pour finir les actions au alley-oop.