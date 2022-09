Blake Griffin s’engage avec Boston

Plus la saison se rapprochait, plus on se demandait quelle équipe allait tenter le pari Blake Griffin, si tant est qu’il y en ait une. Finalement, ce sont les Celtics qui donnent sa chance à l’ex-intérieur All-Star, annonce ESPN.

À 33 ans, l’ancien joueur des Clippers, des Pistons et des Nets a paraphé un contrat d’un an, pleinement garanti, avec les finalistes NBA en titre. Il devient du même coup le 11e contrat garanti de Boston et il viendra notamment combler les blessures de Robert Williams et Danilo Gallinari dans la raquette celte.

Ses meilleures années derrière lui, Blake Griffin reste sur une saison compliquée à Brooklyn, où il a tourné à seulement 6.4 points, 4.1 rebonds et 1.9 passe de moyenne (à 43% aux tirs et 26% à 3-pts). Progressivement écarté de la rotation new-yorkaise par Steve Nash, il tentera maintenant de relancer sa carrière dans le Massachusetts.

Là-bas, un rôle de remplaçant l’attend vraisemblablement, derrière Jayson Tatum, Al Horford ou encore Grant Williams sur les postes 4/5. Sans oublier Robert Williams, une fois rétabli.