Les Celtics n’ont que 10 joueurs sous contrat garanti

On parle beaucoup des Celtics depuis quelques semaines, et malheureusement, la reprise s’annonce morose entre la grave blessure de Danilo Gallinari, l’opération au genou de Robert Williams et bien sûr l’affaire Ime Udoka. Mais Brad Stevens n’a pas le temps de souffler puisque les Celtics vont débuter leur camp d’entraînement avec seulement dix joueurs sous contrat garanti. Ce qui signifie qu’il y a cinq places à prendre dans l’effectif, et ils sont six à avoir été invités au camp des finalistes 2021.

Il s’agit de Noah Vonleh, Jake Layman, Denzel Valentine, Justin Jackson, Luka Samanic et Brodric Thomas. Ils seront en concurrence avec Luke Kornet et Sam Hauser.

Les dix joueurs sous contrat garanti sont Marcus Smart, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Al Horford, Malcolm Brogdon, Derrick White, Robert Williams III, Danilo Gallinari, Grant Williams et Payton Pritchard.

En sachant que Williams ne sera disponible que dans deux à trois mois, et que Gallinari pourrait manquer toute la saison…