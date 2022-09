Finalement, Danilo Gallinari a une déchirure d’un ligament croisé !

C’est un ascenseur émotionnel dont Danilo Gallinari se serait bien passé… Alors qu’une IRM passée en Italie n’avait révélé qu’une déchirure du ménisque du genou gauche, les Celtics viennent de contredire ce diagnostic. Selon leurs examens, l’ailier italien souffre bien d’une rupture du ligament croisé antérieur, et ce qui signifie qu’il en aura pour 9 à 12 mois de convalescence !

Il s’était déjà rompu ce ligament en 2013, et il a posté un message sur les réseaux sociaux pour partager sa tristesse mais aussi sa volonté de rester auprès de ses coéquipiers.

Autant dire qu’il ne jouera pas cette saison, et c’est un immense coup dur pour le joueur. C’est évidemment aussi une tuile pour les Celtics qui comptaient sur lui pour apporter au moins une dizaine de points en sortie de banc. On imagine que les dirigeants vont se mettre en quête d’un remplaçant. On évoque la piste de Carmelo Anthony…